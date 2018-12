Venezuela: Muere ex ministro petrolero que estaba preso desde el 2017 El ex ministro de petróleo y ex jefe de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Nelson Martínez se encontraba bajo custodia del Estado. El Ministerio Público señaló que el ex funcionario falleció por complicaciones de salud a causa de una grave enfermedad



Venezuela. Nelson Martínez estaba detenido desde finales del año pasado por hechos de corrupción. (Foto: Reuters) reuters