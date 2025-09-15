El líder chavista, Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding, en Caracas, Venezuela, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP)
El líder chavista, Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding, en Caracas, Venezuela, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Nicolás Maduro afirma que Venezuela está “más preparada” si tocara una “lucha armada”
Resumen de la noticia por IA
Nicolás Maduro afirma que Venezuela está “más preparada” si tocara una “lucha armada”

Nicolás Maduro afirma que Venezuela está “más preparada” si tocara una “lucha armada”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El líder chavista, , afirmó este lunes que está “más preparada” para una “lucha armada”, en caso de que el país fuera agredido por , que mantiene un despliegue militar en el mar bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el líder chavista considera un intento de propiciar un “cambio de régimen”.

Hoy Venezuela tiene más poder nacional, está más unida, está más preparada para preservar, en cualquier circunstancia, si nos tocara ir a la lucha armada, su independencia y construir la paz”, expresó el mandatario, en una rueda de prensa internacional, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump anuncia tres muertos en nuevo ataque contra lancha con “narcoterroristas de Venezuela” | VIDEO

En este sentido, reiteró que Venezuela está en una fase de “lucha no armada”, pero “si Venezuela fuera agredida por el imperio estadounidense” pasaría “inmediatamente” a la “lucha armada”.

Ejerceríamos las acciones armadas en las localidades, en las regiones y en los lugares donde fuera necesario para enfrentar al grupo mercenario o al grupo yankee (estadounidense) invasor”, explicó.

Si fuera una agresión general pasaría a la declaratoria de la república en armas”, añadió.

El líder chavista manifestó que Venezuela ejerce el “legítimo derecho a la defensa” ante lo que calificó como una “agresión” de Estados Unidos, que mantiene desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear cerca de las costas venezolanas.

|Maduro: Trump tiene que investigar ataque contra embarcación “supuestamente venezolana”

Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa y lo ejercemos plenamente, no es una tensión, es una agresión en toda la línea, una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar”, sentenció el jefe de Estado.

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cártel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC