Maduro anuncia defensa con “armamento pesado y misiles” de Caracas y zona frente al Caribe

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles un plan para defender con “armamento pesado y misiles” la “gran zona” entre Caracas, la capital del país, y el estado La Guaira, frente al mar Caribe, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en aguas cercanas a la nación sudamericana, visto por el chavismo como una “amenaza”.

“ Aquí está, el plan integral de defensa de todo el eje Caracas-La Guaira al detalle, calle por calle, comunidad por comunidad, armamento y sistema de arma por sistema de arma ”, dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), mientras mostraba a las cámaras un mapa en el que aparecía delimitada una porción de la zona costera del país frente al Caribe.

También el líder chavista informó que un “parque de armas de los milicianos y milicianas” -como se conoce a los integrantes de la Milicia, componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) conformado por civiles con entrenamiento militar- está “ya instalado” y “funcionando”.

En ese sentido, el mandatario aseguró que está en funcionamiento “todo el sistema de fusiles, armamento pesado y misiles”, con el fin, dijo, de defender “esta gran zona de Caracas-La Guaira y sus montañas hacia el mar Caribe”.

El plan, señaló, “no lo hizo un grupo de expertos”, sino las “mentes pensantes del pueblo empoderado” que reside en comunidades entre la capital y esa región costera, donde se ubican el Puerto de La Guaira y el principal terminal aéreo del país, el Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Según el Gobierno, más de ocho millones de personas se inscribieron en la Milicia -el componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) integrado por civiles- durante el proceso de alistamiento activado por el gobernante en agosto pasado -cuando comenzó la movilización estadounidense-, a lo que siguieron jornadas de adiestramiento y movilización.

En septiembre, se anunciaron las denominadas Unidades Comunales Milicianas en 5.336 zonas del país.

Así, el Gobierno insiste en que las armas “las tiene el pueblo” y que el país está preparado para “cualquier guerra prolongada”.

La movilización aérea y naval que desde agosto pasado mantiene EE.UU. en el Caribe ha escalado la tensión entre ambos países -sin relaciones diplomáticas desde 2019-, pues mientras Washington defiende el despliegue como parte de una operación contra el narcotráfico, Caracas denuncia una “amenaza” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Este lunes, Maduro aseguró que atacar “militarmente” a Venezuela sería “el fin político” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero se mostró dispuesto a hablar con él “face to face” (cara a cara).

Trump declaró el domingo que “podría haber discusiones” con Maduro, “porque Venezuela quiere hablar”, mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

