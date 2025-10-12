Nicolás Maduro habla durante una marcha para conmemorar el "Día de la Resistencia Indígena" en Caracas, Venezuela, el 12 de octubre de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP).
Nicolás Maduro habla durante una marcha para conmemorar el "Día de la Resistencia Indígena" en Caracas, Venezuela, el 12 de octubre de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP).
Maduro insulta a María Corina Machado tras el premio Nobel de la Paz
El mandatario de Venezuela, , calificó este domingo de “bruja demoníaca” a la dirigente opositora , dos días después de haber sido galardonada con el premio Nobel de la Paz.

La opositora, acusada por Maduro de pedir una invasión extranjera, recibió el anuncio del Nobel “por su incansable” lucha por la democracia en Venezuela.

MIRA: María Corina Machado gana el premio Nobel de la Paz 2025

“Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona”, dijo Maduro sin mencionarla directamente y sin pronunciarse sobre el premio.

El gobierno suele referirse a Machado como “la sayona”, en referencia a un ánima del folklore venezolano que, como la dirigente, es de tez blanca y cabello negro y liso.

“Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía”, añadió en un acto por el descubrimiento de América, celebrado en Venezuela como “Día de la Resistencia Indígena”.

Machado apoya las maniobras militares estadounidenses en el Caribe y dedicó el Nobel “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente estadounidense Donald Trump, que aspiraba también al galardón.

Según dijo a Fox News el sábado, Trump se “merece” el premio “porque no solo se ha involucrado en solo unos meses en resolver ocho guerras, sino que sus acciones han sido decisivas para tener a Venezuela ahora en el umbral de la libertad”.

La Casa Blanca dijo el viernes que el comité del Nobel “demostró que antepone la política a la paz” al no otorgarle el premio al líder republicano.

