Maduro confirma que no asistirá a la Asamblea General de la ONU

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que no asistirá a la Asamblea General de la ONU de este mes en Nueva York, en momentos en que se encuentra en plena pugna por el poder con el opositor Juan Guaidó.



"Yo fui el año pasado a Nueva York, este año no voy a ir. Este año me quedo con ustedes trabajando aquí en Venezuela, bien seguro y bien tranquilo", declaró Maduro ante una multitud de jóvenes que marchó por el centro de Caracas.

Irán en su lugar la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el canciller, Jorge Arreaza, dijo.



Presidente @NicolasMaduro designa a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodriguez y al canciller, Jorge Arreaza para entregar las firmas en Naciones Unidas. "Este año no iré a Nueva York, me representará Delcy Rodríguez"acotó



#VenezuelaDiceNoALaGuerra #NoMásTrump #NoMoreTrump pic.twitter.com/GIsdSnFbWd — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) September 12, 2019

Al mandatario socialista le disputa el poder desde enero Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido por medio centenar de países, liderado por Estados Unidos, país que ha aplicado una batería de sanciones contra el gobierno chavista en su esfuerzo por sacar a Maduro del poder.



Maduro dijo que sus delegados llevarán al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, millones de firmas de sus seguidores recolectadas en la iniciativa 'No more Trump' (No más Trump), en rechazo a las sanciones.



Hasta el momento han sido recogidas 12 millones de firmas, dijo Maduro, augurando que se podrían alcanzar 15 millones en un "remate final" este fin de semana.



Maduro ha negado que su administración obligue a los ciudadanos a firmar a cambio de alimentos subsidiados, como denunció el Departamento de Estado norteamericano.



El gobernante socialista suele acusar a Estados Unidos y Colombia de estar detrás de planes para derrocarlo, asesinarlo o desencadenar hechos de violencia en Venezuela.



Fuente: AFP