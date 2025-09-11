El líder chavista, Nicolás Maduro, durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo Garcia / Presidencia de Venezuela / AFP)
El líder chavista, Nicolás Maduro, durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo Garcia / Presidencia de Venezuela / AFP)
/ MARCELO GARCIA
Agencia EFE
Agencia EFE

Maduro convoca a las bases del chavismo a declararse “en debate” ante “amenazas” de EE.UU.
Maduro convoca a las bases del chavismo a declararse "en debate" ante "amenazas" de EE.UU.

Maduro convoca a las bases del chavismo a declararse “en debate” ante “amenazas” de EE.UU.

El líder chavista, , convocó este jueves a las bases del chavismo a unas jornadas “de debate” este sábado y domingo para definir, según dijo, “los caminos de los próximos meses” ante lo que consideró la “amenaza” de , que ha ordenado un despliegue naval en el , en aguas próximas al país sudamericano.

Yo le propongo a este congreso que abramos la compuerta, ustedes se vayan a las regiones, a la base, al territorio y sábado y domingo declaremos al Partido Socialista Unido en Venezuela y a todas las fuerzas políticas y sociales de la revolución en debate, en consulta de la base, sobre las líneas fundamentales que tenemos que definir de aquí en adelante”, expresó Maduro en una plenaria de la formación chavista transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Maduro pone en marcha en “Plan Independencia 200” en “284 frentes de batalla” de Venezuela

Durante el evento, en el que participaron delegados nacionales e internacionales, Maduro insistió en la necesidad de “delinear los caminos de los próximos meses” para -aseguró- cabalgar de manera “victoriosa” la que describió como una “coyuntura de amenaza imperialista”.

Información en desarrollo...

