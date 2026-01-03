Venezuela: Maduro declara estado de conmoción exterior tras “agresión militar” de EE.UU. y llama a la lucha armada

Venezuela denunció el sábado una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declaró un estado de excepción. “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, dice un comunicado del gobierno de Nicolás Maduro, quién llamó a movilizaciones.

“Maduro declaró “el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, prosiguió el documento leído en cadena nacional.

Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la capital se produjeron alrededor de las 02H00 locales (06H00 GMT) de este sábado en Caracas, constataron periodistas de la AFP en el lugar.

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. (Foto de Luis JAIMES / AFP). / LUIS JAIMES

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro “están contados”.

Trump acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico. Caracas lo niega y alega que Washington quiere derrocar a Maduro para apoderarse de las reservas petroleras del país, las más grandes del planeta.