El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna, Caracas, el 25 de noviembre de 2025. (Foto: Federico PARRA / AFP).
El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna, Caracas, el 25 de noviembre de 2025. (Foto: Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela: Maduro declara estado de conmoción exterior tras “agresión militar” de EE.UU. y llama a la lucha armada
Resumen de la noticia por IA
Venezuela: Maduro declara estado de conmoción exterior tras “agresión militar” de EE.UU. y llama a la lucha armada

Venezuela: Maduro declara estado de conmoción exterior tras “agresión militar” de EE.UU. y llama a la lucha armada

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

denunció el sábado una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declaró un estado de excepción. “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, dice un comunicado del gobierno de Nicolás Maduro, quién llamó a movilizaciones.

Maduro declaró “el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, prosiguió el documento leído en cadena nacional.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA: Venezuela: reportan varias explosiones en Caracas en medio de las tensiones con Estados Unidos | VIDEOS

Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la capital se produjeron alrededor de las 02H00 locales (06H00 GMT) de este sábado en Caracas, constataron periodistas de la AFP en el lugar.

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. (Foto de Luis JAIMES / AFP).
Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. (Foto de Luis JAIMES / AFP).
/ LUIS JAIMES

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro “están contados”.

Trump acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico. Caracas lo niega y alega que Washington quiere derrocar a Maduro para apoderarse de las reservas petroleras del país, las más grandes del planeta.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC