Nicolás Maduro habla en una rueda de prensa este lunes en Caracas, Venezuela. (EFE/Miguel Gutierrez).
Nicolás Maduro habla en una rueda de prensa este lunes en Caracas, Venezuela. (EFE/Miguel Gutierrez).
/ Miguel Gutierrez
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Maduro dice que responsables de planear atentado contra embajada en Caracas están en EE.UU.
Resumen de la noticia por IA
Maduro dice que responsables de planear atentado contra embajada en Caracas están en EE.UU.

Maduro dice que responsables de planear atentado contra embajada en Caracas están en EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El líder chavista, Nicolás Maduro, aseguró este martes que los responsables de planear un atentado contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas se encuentran en el país norteamericano, cuyos “nombres, apellidos y ubicación”, dijo, ya los tiene la Administración de Donald Trump.

Los terroristas que prepararon el frustrado y fallido ataque contra su embajada, que se iba a dar entre el domingo en la noche o el lunes como un incidente para una escalada de violencia, están en los Estados Unidos de Norteamérica y tienen los nombres, así que no se hagan los locos”, expresó Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC