El informe que revela que Maduro estuvo cerca de renunciar antes de las elecciones presidenciales del 2024
Nicolás Maduro habría estado a punto de dejar el poder en Venezuela antes de las fraudulentas elecciones del 28 de julio del 2024, en el contexto de las negociaciones que entonces se llevaban a cabo con la oposición. La revelación la hizo la revista colombiana Semana, que cita un informe de inteligencia al que tuvo acceso. La noticia se conoce en medio de la tensión que envuelve al régimen chavista por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

