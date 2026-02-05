El hijo de Maduro dice que amnistía busca cerrar “ciclos de confrontación” en Venezuela

Escuchar
El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, reaccionando durante una manifestación en Caracas, el 23 de enero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)

El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, reaccionando durante una manifestación en Caracas, el 23 de enero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)

El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, reaccionando durante una manifestación en Caracas, el 23 de enero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, reaccionando durante una manifestación en Caracas, el 23 de enero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia AFP

El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, afirmó este jueves que la propuesta de una amnistía -aprobada hoy por el Parlamento en primera discusión- es un “gesto de humanidad” para “cerrar ciclos de confrontación” en Venezuela.

