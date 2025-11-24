Venezuela: Partido opositor exige “renuncia y salida inmediata” de Nicolás Maduro del poder

Escucha la noticia
Venezuela: Partido opositor exige “renuncia y salida inmediata” de Nicolás Maduro del poderResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) exigió este lunes la renuncia “inmediata” del líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, y “la salida total de su grupo” del poder.
En un comunicado publicado en X, el partido compartió nueve puntos que, afirmó, representan “lo que el país exige”.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Donald Trump planea mantener una llamada telefónica con Nicolás Maduro, según Axios
Entre ellos, también incluyó la instalación de un “Gobierno de Unidad Nacional, amplio, plural, de protagonismo ciudadano”, que abra el camino hacia una “transición democrática”.
Además, pidió “reconocimiento pleno” al liderazgo de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la mayor coalición opositora del país de la que PJ es parte-, así como “a la voluntad expresada” en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
En esos comicios, el ente electoral, integrado por rectores afines al chavismo, proclamó el triunfo de Maduro, pese a que la oposición mayoritaria reclama la victoria de González Urrutia, su candidato en ese proceso.
PJ también solicitó la libertad de “todos los presos políticos” y “garantías para el regreso seguro de todos los exiliados”.
MÁS INFORMACIÓN: Qué cambia con la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista y qué puede pasar con Maduro
La ONG venezolana Foro Penal contabiliza, al 17 de noviembre, 884 presos políticos -768 hombres y 116 mujeres-, entre los que se encuentran cuatro adolescentes y 174 funcionarios militares.
Por otra parte, Primero Justicia propuso la implementación de un “plan urgente” de “recuperación de la población vulnerable y de inversión social”; adoptar “medidas extraordinarias para garantizar la propiedad en Venezuela” y la creación de un fondo para “recuperar el ingreso familiar”.
De igual forma, planteó el “relanzamiento” de la industria petrolera venezolana, con participación del sector privado nacional e internacional, y el “establecimiento de un calendario electoral progresivo”, con acompañamiento internacional, “que garantice elecciones libres y transparentes”.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Hija de Villavicencio reclama a Noboa un “acuerdo ético” para eliminar la “narcopolítica”
- Efemérides del 24 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
- Un niño muerto y varios heridos mientras jugaban con restos de explosivos israelíes en Gaza
- El plan secreto de 28 puntos de EE. UU.: así quiere Trump cerrar la guerra en Ucrania (y por qué sería una “victoria” para Rusia)
- Petro tacha de “falsos” informes sobre presuntas infiltraciones de disidencias de las FARC en Ejército
Contenido sugerido
Contenido GEC