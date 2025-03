El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que pedirá a Naciones Unidas mecanismos de protección a los venezolanos enviados por Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad de El Salvador, acusados por Washington de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

Estados Unidos trasladó el domingo a una cárcel salvadoreña a 238 venezolanos, luego que el presidente Donald Trump invocara una ley de más de 200 años de antigüedad que permite expulsiones de “enemigos externos” sin juicio previo.

“Yo estoy firmando hoy una serie de comunicaciones para el Secretario General de Naciones Unidas (António Guterres), para el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk” y “distintos organismos” para que “los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de venezolanos y venezolanas”, dijo Maduro en su programa en la televisión estatal.

Maduro, que tildó la decisión de la administración Trump de “anacrónica” e “ilegal”, dijo que buscará la repatriación de estas personas.

“Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas (...), que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos”, expresó el gobernante izquierdista.

“ No son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos, nuestros migrantes son gente de bien ”, manifestó.

Más temprano, el jefe negociador de Maduro en los contactos retomados entre Caracas y Washington pese a la ruptura de relaciones que se mantiene desde 2019, Jorge Rodríguez, consideró que el traslado de venezolanos a una prisión salvadoreña constituye “un crimen de lesa humanidad”.

El chavismo ha llamado a manifestaciones para el martes y el miércoles contra la medida.

El gobierno de Maduro, investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por acusaciones de delitos de lesa humanidad en el control de protestas opositoras, emitió una recomendación para que los ciudadanos de Venezuela eviten viajar a Estados Unidos.

“Ya está en vigencia el llamado oficial de la Cancillería”, subrayó el mandatario.

La líder opositora María Corina Machado, que denuncia como un fraude la reelección de Maduro, respaldó en un comunicado las medidas que Estados Unidos y otros países tomen para “penalizar” a integrantes del Tren de Aragua.

Pidió, sin embargo, “extremar las precauciones” para evitar “una injusta criminalización de los migrantes venezolanos”, así como “medidas de protección” para que estos puedan permanecer en sus naciones de acogida.