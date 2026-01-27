“No está planteado elecciones” presidenciales en Venezuela, dice hijo de Nicolás Maduro

El hijo de Nicolás Maduro descartó el martes que se declare la “falta temporal” del líder chavista, tras su captura por parte de Estados Unidos, un paso necesario para convocar elecciones presidenciales en Venezuela.

La Constitución ordena que ante la falta temporal del presidente, la vicepresidenta asume el poder por un lapso de 90 días prorrogables.

Pero cuando la máxima corte del país emitió el 3 de enero -horas después de la captura de Maduro- la sentencia que otorgó el control del país a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, habló de “ausencia forzosa”, un término que no existe en la ley.

“El Tribunal Supremo de Justicia no legitima el secuestro y por lo tanto no declaramos la falta temporal, no se declara (...). Aquí no hay falta temporal, aquí no hay ningún lapso corriendo”, dijo a la AFP el diputado Nicolás Maduro Guerra al término de una sesión parlamentaria.

“No está planteado elecciones”, afirmó.

Maduro fue capturado por tropas estadounidenses durante una operación que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones del país.

Su esposa Cilia Flores también fue arrestada. Ambos enfrentan un juicio en Nueva York por narcotráfico.

El Tribunal Supremo de Justicia calificó de “secuestro” la captura del presidente, en línea con el discurso chavista.

Maduro Guerra afirmó que su padre se encuentra “de buen humor” en prisión. “Ha sanado” de un golpe en la rodilla que recibió durante la extracción estadounidense, destacó.

“Todo lo que ha hecho Estados Unidos sobre Venezuela es ilegal, es írrito desde el origen”, según el parlamentario.

“Nuestra lucha es política y moral”, dijo.

La gestión de Rodríguez avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de detenidos por razones políticas.

Estados Unidos ha dicho estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro y controlar las ventas de petróleo del país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes 20 de enero que le "encantaría" involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela. (AFP)