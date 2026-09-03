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Resumen

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La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. (Fotos: EFE / AFP).
La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. (Fotos: EFE / AFP).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

En la misma semana en que la relación económica entre Estados Unidos y Venezuela dio un paso decisivo con el acuerdo petrolero impulsado por Donald Trump, volvió a surgir la pregunta clave sobre el futuro político del país: ¿cuándo serán las elecciones democráticas? La respuesta, por ahora, sigue abierta. El presidente de Estados Unidos y la mandataria Delcy Rodríguez manifestaron el miércoles que la nación caribeña aún no está preparada para ir a las urnas, aunque ambos aseguraron que habrá elecciones.

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