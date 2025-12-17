“No nos intimidan”, dicen militares de Venezuela ante bloqueo petrolero de Donald Trump

La Fuerza Armada de Venezuela condenó el miércoles las “soberbias amenazas” del presidente Donald Trump, que la víspera anunció un bloqueo contra buques petroleros sancionados que entren y salgan del país caribeño.

“ Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas ”, dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, al leer un comunicado de la institución castrense. “La dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante absolutamente nadie”, añadió.

Trump ordenó un despliegue militar en agosto en el Caribe y el Pacífico con el argumento de combatir el narcotráfico, aunque Maduro insiste que el objetivo es su derrocamiento y apropiarse de las riquezas venezolanas.

Este miércoles, la embajada de Estados Unidos en Ecuador dio la “bienvenida” a tropas de ese país que se despliegan en el puerto de Manta para una “operación temporal” contra el narcotráfico.

Militares estadounidenses incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. (AFP)

Estados Unidos se quedó con el buque y su carga, estimada entre 1 y 2 millones de barriles de crudo. El gobierno de Maduro lo calificó de “robo descarado” y acusó a Trinidad y Tobago de ayudar en la incautación.

“Salvavidas”

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llamó más temprano el miércoles a la ONU a asumir su papel y “evitar cualquier derramamiento de sangre” en Venezuela.

“No se le ha visto (a Naciones Unidas). Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, afirmó la mandataria izquierdista al comentar en rueda de prensa la nueva medida de presión de Trump sobre Venezuela.

En cuanto a las implicaciones para Venezuela, a corto plazo un menor envío de petróleo “cortaría un salvavidas clave para la economía”, indicó la firma Capital Economics.

“El impacto a mediano plazo dependerá en gran medida de cómo evolucionen las tensiones con Estados Unidos y de cuáles sean los objetivos de la administración estadounidense en Venezuela”, advirtió la consultora en un reporte este miércoles.

