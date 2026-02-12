“¡No tenemos miedo!”: primera manifestación opositora tras la caída de Maduro congrega a miles en Venezuela

Seguir en
La primera gran manifestación de la oposición tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense hace un mes congregó el jueves a miles de personas en la capital de Venezuela, antes de la aprobación de una histórica ley de amnistía.
