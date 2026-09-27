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Según Foro Penal, antes de estas excarcelaciones en Venezuela había 344 presos políticos. (Miguel Gutiérrez / Archivo EFE)
Según Foro Penal, antes de estas excarcelaciones en Venezuela había 344 presos políticos. (Miguel Gutiérrez / Archivo EFE)
/ MIGUEL GUTIERREZ
Por Agencia EFE

La ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, confirmó que 20 de estos detenidos han sido excarcelados desde el viernes, día en que culminó la segunda ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición impulsada por Estados Unidos, incluyendo a al menos seis vinculados a un fallido ataque marítimo contra el Gobierno en 2020.

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