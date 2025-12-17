Opositores al gobierno de Nicolás Maduro se enfrentan con la policía antidisturbios durante una protesta en el barrio de Catia, en Caracas el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales venezolanas. (Yuri CORTEZ / AFP)
Menor de 17 años fue condenado a 10 años de prisión por “terrorismo y cierre de vías públicas” en Venezuela
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este miércoles que un menor de edad fue condenado en a 10 años de prisión por los delitos de “terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas”, una sentencia que la organización consideró “aberrante e injusta”.

A través de su cuenta en X, el CLIPP precisó que la condena fue el pasado martes contra un joven de 17 años, a quien se le impusieron seis años de prisión y cuatro de trabajo comunitario “sin que exista” -señaló- “una sola prueba sólida” que sustente las acusaciones.

MIRA AQUÍ: Venezuela a 11 km: ¿Cómo Trinidad y Tobago es ahora un territorio clave para Estados Unidos y su cerco contra Maduro?

Además, afirmó que esta sentencia “viola de forma flagrante” el “principio del interés superior del niño” (artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente), que “obliga al Estado a priorizar la protección, educación y desarrollo integral de los adolescentes por encima del castigo”.

También, prosiguió, la condena “vulnera el derecho a la libertad personal (artículo 33)”, al advertir que se deriva “de una detención arbitraria”, y “el derecho a la educación (artículo 37), al interrumpir y obstaculizar su proyecto académico y universitario”.

La organización no gubernamental defendió al menor de edad y aseguró que no es un terrorista, sino un “estudiante, pelotero, aprendiz panadero” que fue detenido el pasado 9 de enero, un día antes de la investidura presidencial de Nicolás Maduro, a quien la oposición y varios países consideran ilegitimo al insistir que no ganó las elecciones del año pasado, como proclamó el ente electoral.

Ese día, la líder opositora María Corina Machado había convocado a una protesta en defensa del triunfo que asegura obtuvo Edmundo González Urrutia -actualmente exiliado- frente a Maduro en las presidenciales.

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos vigila a 18 petroleros sancionados que están en aguas venezolanas, según Axios

El CLIPP señaló que el menor fue detenido “arbitrariamente” y sin orden judicial, “únicamente por su apariencia y vestimenta deportiva, bajo el prejuicio de tener ‘pinta de guarimbero (manifestante violento)’”.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 893 presos políticos, de los cuales 889 adultos y los otros 4 son menores de edad de entre 14 y 17 años.

Sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía asegura que en el país no hay detenidos por estos motivos, sino que, afirman, cometieron varios delitos, algo que rechazan varias ONG y partidos opositores.

