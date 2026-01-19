El Helicoide -una instalación y prisión propiedad del gobierno venezolano y utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)- en Caracas, el 8 de enero de 2026. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
El Helicoide -una instalación y prisión propiedad del gobierno venezolano y utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)- en Caracas, el 8 de enero de 2026. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
/ RONALDO SCHEMIDT
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela: ONG Foro Penal registra 777 presos políticos tras excarcelaciones
Resumen de la noticia por IA
Venezuela: ONG Foro Penal registra 777 presos políticos tras excarcelaciones

Venezuela: ONG Foro Penal registra 777 presos políticos tras excarcelaciones

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La ONG informó este lunes que registra un total de 777 presos políticos en , luego de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, , pocos días después de que capturara a y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas.

En un video publicado en Instagram, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, indicó que Foro Penal registra, además, 143 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado 8 de enero hasta este lunes a las 19:30 hora local (23:30 GMT). Precisó que desde el pasado sábado no se registraron nuevas liberaciones.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Excarcelan a un ciudadano rumano Cristian Cenuse entre presos políticos en Venezuela, dice Foro Penal

Seguimos esperando la liberación total de los presos políticos. Digo liberación total porque el número de excarcelaciones no implica una libertad de estas personas, ya que se mantienen con medidas restrictivas”, subrayó Romero.

Estas medidas incluyen, añadió, “prohibición de salida del país en algunos casos” y “en muchos” otros “prohibición de hablar ante medios de comunicación”.

Desde el pasado 8 de enero, familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de varias cárceles, donde han pernoctado para exigir la excarcelación de sus parientes.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de “terrorismo” y “vandalismo”, según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes y denuncian “represión”.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro aseguraba que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.

VIDEO RECOMENDADO

Familiares de presos políticos exigieron el martes 13 de enero celeridad en las excarcelaciones en Venezuela que el gobierno interino prometió la semana pasada bajo presión de Estados Unidos. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC