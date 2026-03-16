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Familiares de presas políticas sostienen carteles durante una manifestación, frente a la cárcel La Crisálida, en Los Teques, estado de Miranda, Venezuela, el 13 de marzo de 2026. (Ronald Pena R / EFE)
Familiares de presas políticas sostienen carteles durante una manifestación, frente a la cárcel La Crisálida, en Los Teques, estado de Miranda, Venezuela, el 13 de marzo de 2026. (Ronald Pena R / EFE)
Por Agencia EFE

La Oficina de la ONU para los derechos humanos no ha recibido de las autoridades de Venezuela una lista oficial de los presos liberados tras el ataque de Estados Unidos a principios de año y la captura de Nicolás Maduro, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención, como ha solicitado.

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