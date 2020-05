El último enfrentamiento entre el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos gira en torno a la llamada Operación Gedeón, que ha sido descrita por el chavismo como una acción “narcoterrorista” realizada con el apoyo de Washington para desestabilizar al gobierno de Venezuela.

En un discurso televisado, Maduro dijo el lunes que las autoridades arrestaron a 13 “terroristas” entre el domingo y el lunes implicados en lo que describió como un plan coordinado con Estados Unidos para entrar a Venezuela por la costa caribeña y derrocarlo.

Ocho personas murieron durante la fallida incursión marítima el domingo, dijeron las autoridades venezolanas al describir que “mercenarios” venezolanos fueron abatidos tras 45 minutos de enfrentamiento.

Maduro también afirmó que entro los detenidos se encuentran dos estadounidenses que trabajaban con Jordan Goudreau, un veterano militar compatriota que se atribuyó la responsabilidad por la fallida operación armada.

El chavista mostró lo que dijo eran pasaportes estadounidenses y otras tarjetas de identificación pertenecientes a Airan Berry y Luke Denman, de quienes dijo que están bajo custodia y trabajaban con Goudreau, estadounidense que lidera una compañía de seguridad con sede en Florida llamada Silvercorp USA.

De acuerdo con información difundida por el régimen este martes, Juan Guaidó, jefe del Parlamento venezolano y quien es reconocido como presidente encargado por cincuenta países, negoció con Silvercorp la organización de una expedición que tendría como fin derrocar a Maduro.

¿Qué se sabe de Silvercorp?

Según el ministro de información de Venezuela, Jorge Rodríguez, existe un contrato entre SilverCorp y Guaidó, que también habría sido firmado por el diputado Sergio Vergara, un cercano colaborador del líder opositor, y por J.J. Rendón, un reconocido asesor comunicacional de la región.

Rodríguez también dijo que los contactos entre Guaidó y Silvercorp iniciaron cuando el opositor conoció a Jordan Goudreau durante un concierto benéfico en Cúcuta a finales de febrero del 2019, antes de que la oposición intentara ingresar a Venezuela varias toneladas de ayuda humanitaria que se apilaban en esa ciudad.

El líder opositor descartó tener relaciones o responsabilidad alguna con el accionar de la empresa Silvercorp.

Jordan Goudreau recibió tres veces la Estrella de Bronce por su valentía en Irak y Afganistán. Al final de una carrera militar distinguida, Goudreau fue investigado en el 2013 por presuntamente estafar al Ejército con 62.000 dólares en estipendios para vivienda. Goudreau dijo que la investigación fue cerrada sin que le levantaran cargos.

Según la agencia The Associated Press, tras retirarse en el 2016, Goudreau trabajó de contratista de seguridad privada en Puerto Rico después del huracán María. Fue en el 2018 que estableció Silvercorp USA, una empresa de seguridad privada cerca de su casa en el área de las plataformas de lanzamiento espacial de Florida para insertar en las escuelas a agentes antiterroristas disfrazados de maestros.

El sitio web de la empresa, así como su cuenta de Instagram, muestra fotos y videos de Goudreau disparando ametralladoras en combate, corriendo sin camisa hacia lo alto de una pirámide, volando en un jet privado y luciendo una mochila militar con una bandera estadounidense enrollada.

Según el portal, Silvercorp ofrece operaciones en más de 50 países, con un equipo de asesores formado por exdiplomáticos, estrategas militares experimentados y directores de corporaciones multinacionales, ninguno de ellos identificado por su nombre. Asegura haber “encabezado equipos de seguridad internacional” para el presidente de Estados Unidos.

En una declaración escrita citada por The Associated Press, Goudreau, de 43 años, dijo que “Silvercorp no puede revelar las identidades de su red de fuentes, activos y asesores debido a la naturaleza de nuestro trabajo”.

“Nunca confirmaría ni negaría ninguna actividad en ningún ámbito operativo. No debe inferirse nada de esta respuesta”.

