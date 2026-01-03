Un vehículo interceptor de misiles incendiado en la base aérea La Carlota, en Caracas, el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas de Estados Unidos capturaran a Nicolás Maduro. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Agencia EFE
Agencia EFE

Venezuela: operativo de Estados Unidos para capturar a Maduro habría dejado 40 muertos, según el NYT
Venezuela: operativo de Estados Unidos para capturar a Maduro habría dejado 40 muertos, según el NYT

Venezuela: operativo de Estados Unidos para capturar a Maduro habría dejado 40 muertos, según el NYT

Unas 40 personas habrían muerto durante el ataque del sábado en en el operativo de Estados Unidos para capturar al mandatario Nicolás Maduro, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el diario The New York Times.

Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

Francisco Sanz
MIRA: Trump anuncia que EE.UU. gobernará Venezuela tras derrocar a Maduro y explotará su riqueza petrolera hasta que haya una “transición pacífica”

