Venezuela: operativo de Estados Unidos para capturar a Maduro habría dejado 40 muertos, según el NYT

Unas 40 personas habrían muerto durante el ataque del sábado en Venezuela en el operativo de Estados Unidos para capturar al mandatario Nicolás Maduro, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el diario The New York Times.
Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.
MIRA: Trump anuncia que EE.UU. gobernará Venezuela tras derrocar a Maduro y explotará su riqueza petrolera hasta que haya una “transición pacífica”
Información en desarrollo
