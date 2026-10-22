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Manifestantes portan fotografías de la líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante una concentración para exigir elecciones en Caracas, el 22 de octubre de 2026. (Federico PARRA / AFP)
Manifestantes portan fotografías de la líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante una concentración para exigir elecciones en Caracas, el 22 de octubre de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Miles de personas salieron este jueves en Caracas y otros estados de Venezuela para exigir elecciones presidenciales en 2027 y lograr una transición democrática con la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, en la Presidencia.

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