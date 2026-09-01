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Resumen

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Legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela asisten a un debate sobre un proyecto de ley de amnistía, en la Asamblea Nacional en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
Legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela asisten a un debate sobre un proyecto de ley de amnistía, en la Asamblea Nacional en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

El Parlamento de Venezuela respaldó este martes con el voto del chavismo y la disidencia de la oposición el acuerdo petrolero anunciado por Caracas y Washington, que tendrá una vigencia de 25 años y el objetivo de producir 1,5 millones de barriles más al día.

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