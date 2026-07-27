Fotografía de archivo de la líder opositora María Corina Machado, hablando durante un acto de campaña en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE/ Ronald Peña R)
Fotografía de archivo de la líder opositora María Corina Machado, hablando durante un acto de campaña en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE/ Ronald Peña R)
Por Agencia EFE

El partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora María Corina Machado, llamó este lunes a sus seguidores a una movilización en Caracas para el martes 28 de julio, cuando se cumplen dos años de las elecciones que denunciaron como fraudulentas por la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto.

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