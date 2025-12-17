Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando este miércoles, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
Agencia EFE
Venezuela pide reunión urgente al Consejo de Seguridad de ONU tras bloqueo de Trump
pidió este miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, , contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano, informó la Cancillería venezolana.

“Solicitamos se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad para discutir la agresión estadounidense en curso contra la República Bolivariana de Venezuela y, (...) adoptar las medidas necesarias para restituir la legalidad internacional”, dijo en un comunicado el despacho de Exteriores, después denunciar el mensaje que publicó Trump en la red Truth Social sobre el bloqueo.

PUEDES VER: ¿Trump declaró la guerra a Venezuela? Lo que implica el bloqueo petrolero de EE.UU. que pone a Maduro al límite

El martes, Trump anunció el “bloqueo total” contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

El republicano afirmó que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

La Cancillería venezolana calificó esta declaración de “delirio” y señaló que “en la historia de Venezuela, nunca a un Jefe de Estado y/o de Gobierno de una potencia extranjera se le había ocurrido la trastornada idea de que el territorio nacional venezolano, incluidos sus yacimientos petroleros y otros activos, le pertenecen”.

Esta combinación de imágenes muestra al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dirigiéndose al público durante una rueda de prensa, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, gesticulando durante una rueda de prensa en Caracas, el 1 de septiembre de 2025. Foto: Fabrice COFFRINI, Juan BARRETO / AFP
“El Presidente de los Estados Unidos de América está violando impunemente y ante el mundo entero nuestra soberanía nacional, la integridad territorial e independencia política”, añadió el texto.

Venezuela también se quejó de la incautación del buque Skipper, la semana pasada, y de la declaración del subjefe de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien aseguró que Estados Unidos creó la industria petrolera y calificó la nacionalización de la industria del país suramericano, en 1976, como el “mayor robo” de la historia estadounidense.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también criticó más temprano las declaraciones de Trump al tacharlas de “guerreristas”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. (AFP)

