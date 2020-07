Caracas [Reuters]. El 65% de los hogares de Venezuela es pobre, un alza de casi 30 puntos en cinco años, mostró un estudio universitario publicado el martes, que comparó la realidad del país petrolero con la de las naciones del África.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 (ENCOVI) fue realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, con cuestionarios directos en 9.932 hogares en 21 de los 23 estados del país entre noviembre y marzo, dijeron en una conferencia de prensa online dos de sus coordinadores.

La directora del instituto, Anitza Freitez, y el sociólogo Pedro Luis España dijeron que la muestra ENCOVI nació en 2014 para llenar el vacío de información oficial que desde un año antes dejó de publicar datos de pobreza e ingresos, entre otros.

Pedro Luis España explicó que el salto en la pobreza, que pasó del 39,3%, al 64,8% entre 2014 y 2019, se debe a una contracción del Producto Interno Bruto de alrededor del 70% junto a la hiperinflación que golpea al país desde fines del 2017.

”El aumento de la pobreza en Venezuela no se trata de un problema de desigualdad, se trata de un problema de la caída abrupta del producto, es decir no hay riqueza que repartir, no hay bienestar que disfrutar”, dijo Pedro Luis España.

Con tales indicadores de pobreza e ingresos “nos salimos del contexto latinoamericano (...) Venezuela, lamentablemente, es un país que en cantidad de indicadores compara, mas bien, con África”, agregó el investigador.

Pedro Luis España sostuvo que para medir la “pobreza multidimensional” que se ubicó en ese 64,8% se tomaron en cuenta cinco elementos, desde ingresos hasta niveles educativos y acceso a los servicios públicos.

Si se consideran solamente los ingresos, los hogares pobres se disparan al 96%, dijeron España y Freitez. El ingreso promedio fue calculado en unos 0,72 centavos de dólar al día, mientras “un 79,3% de los venezolanos no tienen cómo cubrir la canasta de alimentos”, de acuerdo con la investigación.

Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), la prevalencia de la subalimentación en Venezuela aumentó casi cuatro veces, de 6,4% en 2012-2014 a 21,2% en 2016-2018.

De acuerdo a una comparación del estudio, Venezuela es el segundo país más pobre del mundo, únicamente superado por Nigeria. Naciones Unidas dijo que el país sudamericano sufrió la cuarta mayor crisis alimentaria del mundo en 2019, con 9,3 millones de personas con hambre o una ingesta insuficiente de comida.

El Ministerio de Información no respondió de inmediato a un pedido de comentarios.

