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Un opositor al gobierno de la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez se enfrenta a la policía durante una manifestación en Caracas el 8 de abril de 2026 para exigir aumentos salariales y de pensión. (Foto de Juan Barreto / AFP).
Un opositor al gobierno de la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez se enfrenta a la policía durante una manifestación en Caracas el 8 de abril de 2026 para exigir aumentos salariales y de pensión. (Foto de Juan Barreto / AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Agencia AFP

La policía de Venezuela lanzó este jueves gases lacrimógenos a manifestantes que protestan por mejoras salariales en una marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, constató un equipo de AFP.

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