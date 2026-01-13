Por qué falló el sofisticado sistema de misiles ruso de Venezuela durante el ataque de Estados Unidos

El núcleo del sistema venezolano lo formaba el S-300VM Antey-2500, que es considerado entre los más potentes que Rusia exporta. Estas baterías estaban pensadas para cubrir amplias zonas del espacio aéreo de Venezuela, con capacidad teórica para interceptar aviones a más de 200 km de distancia y misiles tácticos balísticos hasta 40 km, alcanzando alturas de hasta 30 km. Su capacidad para rastrear múltiples objetivos las situaban en la vanguardia de la defensa estratégica del territorio que gobernaba Maduro.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Venezuela anunció la compra de este sistema en setiembre del 2009, durante una gira internacional del entonces presidente Hugo Chávez, como parte de acuerdos militares más amplios con Rusia para fortalecer su defensa aérea. La entrega y puesta en marcha se concretó a partir del 2013, con Maduro ya en el poder.

Un camión del Ejército venezolano con lanzamisiles rusos participa en un desfile militar durante las celebraciones del Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. (Foto: Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

En un escalón más abajo, Venezuela disponía del sistema Buk-M2E, vehículos lanzadores móviles con misiles 9M317E capaces de engañar y atacar blancos aéreos hasta unos 45 km de distancia y 25 km de altitud. Estos sistemas, complementarios al S-300, aportaban una capa adicional para amenazas que penetraran más cerca del objetivo.

Un sistema de misiles ruso BUK-M2E durante un entrenamiento militar en Caracas, Venezuela, el 21 de mayo de 2016. (Foto de Juan Barreto / AFP). / JUAN BARRETO

La compra de los Buk-M2E también fue anunciada por Chávez en su gira del 2009. Y las primeras unidades llegaron a Venezuela en abril del 2013. En octubre del 2024 y finales del 2025, se reportó el envío de unidades adicionales y repuestos desde Rusia para mantener la operatividad del sistema.

Para cubrir la defensa de zonas más cercanas o puntos sensibles, Venezuela compró sistemas Pantsir-S1, equipados con misiles de corto alcance de hasta unos 20 km y cañones automáticos integrados para enfrentar amenazas de baja altitud como drones, helicópteros o misiles de crucero.

Sistema de defensa antiaérea Pantsir S-1 montado sobre un vehículo tractor oruga. (Creative Commons).

Los Pantsir-S1 llegaron a Venezuela en octubre del 2025. Con esta arma Caracas buscaba cerrar la brecha en la defensa contra drones y misiles de crucero a baja altura.

Dentro de la red de defensa de Venezuela también figuraban unidades más antiguas, como los S-125 Pechora-2M modernizados, con alcance de hasta unos 35 km; y misiles portátiles 9K338 Igla-S, cuyo empleo recaía en fuerzas de defensa terrestre para protección inmediata contra aeronaves a baja altura.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, observa a una soldado que sostiene un misil tierra-aire portátil Igla-S de fabricación rusa, durante un ejercicio de entrenamiento en Caracas el 11 de noviembre de 2025. (AFP). / HANDOUT

Cuando Estados Unidos estaba desplegando una poderosa flota naval en el Caribe desde agosto del 2025, Maduro llegó a afirmar públicamente que su país tenía más de 5.000 unidades Igla-S desplegadas en “montañas, pueblos y ciudades”.

Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, afirma a El Comercio que Venezuela disponía hasta antes de Resolución Absoluta del sistema de defensa antiaéreo por capas más sofisticado y más moderno de América Latina. “Básicamente, en materia de radares fue proveído por China y en materia de cohetería y misiles antiaréreos estos fueron vendidos por Rusia. Sus capacidades en la región eran, de lejos, las mejores”.

¿Por qué no hubo respuesta del sistema ruso?

Un vehículo interceptor de misiles incendiado se observa en la base aérea La Carlota de Caracas el 3 de enero de 2026, después del ataque de Estados Unidos. (Foto de Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

¿Qué pasó el 3 de enero, pór qué no hubo resistencia de Venezuela?

Un informe del diario estadounidense The New York Times revela que los avanzados sistemas de defensa antiaérea que Venezuela compró a Rusia no estaban conectados a sus radares ni preparados para el combate cuando las fuerzas estadounidenses ingresaron al espacio aéreo venezolano.

Los sistemas no estaban interconectados entre sí ni con los radares de detección, lo que redujo su eficacia incluso si algún equipo hubiera estado listo para disparar, agrega.

Además, un análisis del NYT de imágenes satelitales, videos y fotografías mostró que algunos de estos sistemas estaban incluso almacenados o no desplegados, en lugar de estar activos.

Funcionarios estadounidenses y expertos citados por el NYT dijeron que Venezuela no pudo operar adecuadamente los equipos rusos debido a falta de mantenimiento, repuestos y capacitación técnica. Y puede que estos no hayan funcionado durante años. Estas pruebas sugieren que, pese a meses de advertencias por parte de Donald Trump, Venezuela no estaba preparada para la invasión estadounidense.

En resumen, ningún sistema antiaéreo ruso logró repeler o derribar aviones, helicópteros y drones estadounidenses durante la operación (unos 150 según la versión oficial de la Casa Blanca), dejando el espacio aéreo venezolano sorprendentemente desprotegido.

¿No sirve el sistema de misiles ruso?

Un camión del Ejército venezolano con lanzamisiles rusos participa en un desfile militar durante las celebraciones del Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. (Foto: Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

¿El fiasco de Venezuela pone en cuestión la reputación de los sistemas de defensa rusos? Gómez de la Torre indica que lo sucedido revela más bien las debilidades del modelo venezolano en materia militar.

Para el especialista, “quien queda más rasguñado por lo que pasó fue China antes que Rusia, porque Beijing entregó los radares que fueron ‘apagados’ por Estados Unidos, y que son los mismos que vendió a Ecuador. Entonces, la calidad y funcionamiento de estos radares dejan mucho qué desear. No es tanto el golpe a la industria militar rusa sino a la china”, remarca.

El analista internacional Francesco Tucci sostiene que el aparente colapso del sistema de defensa antiaérea ruso no puede explicarse como un simple fracaso tecnológico, sino como el resultado de graves fallas estructurales en su integración, operación y doctrina de uso por parte de Venezuela.

A su juicio, el primer factor clave es que los sistemas de armas modernos no operan de forma aislada, sino como parte de una red integrada.

Un sistema de misiles antiaéreos ruso S-300 se ve durante un desfile de ensayo para las celebraciones del Día de la Independencia en el Fuerte Tiuna en Caracas el 3 de julio de 2023. (Foto de Federico PARRA / AFP). / FEDERICO PARRA

Tucci explica que poseer baterías S-300 sin contar con la cobertura de radares adecuados equivale a dejar inutilizado el sistema. “Un solo radar debe servir a varias baterías. Si esos lanzadores están desplegados de forma aislada o sin la red necesaria, su capacidad de interceptación se reduce drásticamente”, advierte. En ese sentido, subraya que comprar armamento avanzado sin respetar la doctrina para la cual fue diseñado termina anulando su efectividad.

El segundo gran problema, según el analista, fue la falta de interoperabilidad entre plataformas. Tucci recuerda que Venezuela disponía de cazas Su-30, considerados altamente maniobrables, pero estos no estaban integrados de manera eficiente con sistemas de alerta temprana, radares ni otras aeronaves. “Un sistema de armas moderno debe ‘dialogar’ con otros sistemas. La guerra actual es tecnológica y en red”, remarca.

Un avión Sukhoi Su-30MK2 de la Fuerza Aérea de Venezuela participa en una ceremonia militar en Caracas, el 5 de marzo de 2014. (Foto de JUAN BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

A ello se suma el déficit de entrenamiento. Tucci señala que los pilotos venezolanos no contaban con las horas de vuelo necesarias para operar estos aviones de forma óptima, debido al alto costo operativo, la falta de repuestos y las restricciones derivadas de sanciones internacionales. “Puedes tener un avión extraordinario, pero si la tripulación no tiene las horas reales de entrenamiento, el sistema no rinde”, afirma.

El analista compara el caso venezolano con el enfrentamiento entre Pakistán e India, donde la ventaja no estuvo en un arma puntual, sino en la interoperabilidad total del sistema. “Pakistán utilizó plataformas y radares de origen chino que estaban completamente integrados. India, en cambio, combinó sistemas occidentales y exsoviéticos que no se comunicaban entre sí”, explica.

En Venezuela ocurrió algo similar: radares de origen chino operando junto a sistemas rusos, una combinación técnicamente compatible, pero lejos del rendimiento que ofrece un sistema homogéneo. “Rusia basa su doctrina antiaérea en capas redundantes, como una cebolla. Esa estructura simplemente no existía en Venezuela”, apunta Tucci.

Frente a las posibles críticas al desempeño del armamento ruso, el analista pide cautela. “No se puede concluir que el S-300 o el Igla sean sistemas defectuosos. Todo depende del entorno en el que se utilizan: interoperabilidad, radares correctos, sistemas de alerta temprana y doctrina”, subraya.

Tucci añade que la operación estadounidense evidenció, además, un uso avanzado de guerra electrónica, con apagones eléctricos y neutralización de sensores en Venezuela. “Estados Unidos sabe cómo cegar sistemas enemigos. Aun así, hubo resistencia de los anillos de seguridad de Maduro y enfrentamientos, aunque muchos detalles siguen cubiertos por la niebla de guerra”, señala.

La lección, concluye, es clara: la sofisticación del armamento no garantiza eficacia si no existe integración, mantenimiento y entrenamiento adecuados. “Este caso no desacredita a un sistema de armas en sí, sino la forma en que fue operado. En la guerra moderna, un arsenal desarticulado es un arsenal vulnerable”.