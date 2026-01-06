Roger Zuzunaga Ruiz
Por qué Trump no respaldó a María Corina Machado y el chavismo logró mantenerse en el poder en Venezuela
Delcy Rodríguez inició el 6 de enero su gestión como presidenta encargada de Venezuela, abriendo así un escenario tan inesperado como revelador: lejos de una transición democrática encabezada por la oposición tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, el poder quedó en manos de una figura clave del propio chavismo, y rodeada de los mismos jerarcas que llevan años en la cima del Ejecutivo. Mientras amplios sectores de la ciudadanía y de la comunidad internacional daban por hecho que la salida de Maduro marcaría el inicio de un gobierno liderado por la oposición, la juramentación de Rodríguez confirmó que Estados Unidos apuesta por una transición controlada, tutelada y diseñada para priorizar la estabilidad antes que una ruptura política inmediata. Y también para asegurar que se cumplan las demandas energéticas de Washington. ¿Dónde quedó la figura de la popular líder opositora María Corina Machado?

