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Inundaciones en Chabasquén, capital del municipio Monseñor José Vicente de Unda, en estado de Portuguesa, Venezuela, el 28 de junio de 2026. (Captura de X @UHN_Plus)
Inundaciones en Chabasquén, capital del municipio Monseñor José Vicente de Unda, en estado de Portuguesa, Venezuela, el 28 de junio de 2026. (Captura de X @UHN_Plus)
Por Agencia EFE

Más de 100 familias resultaron damnificadas por las fuertes lluvias recientes en el estado venezolano de Portuguesa (oeste), en un momento en que el país enfrenta un estado de emergencia debido a los terremotos del pasado miércoles que causaron, al menos, 1.719 muertes, informaron este lunes las autoridades.

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