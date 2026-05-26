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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante una actividad, en Bolívar, el 19 de mayo de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante una actividad, en Bolívar, el 19 de mayo de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
/ Palacio de Miraflores
Por Agencia AFP

La presidenta encargada de Venezuela anunció el martes la creación de una comisión de “reestructuración” del gobierno para adaptarlo a una “nueva realidad política” tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

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