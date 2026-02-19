Presidenta encargada Delcy Rodríguez promulga ley de amnistía en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el jueves la ley de amnistía general, que poco antes aprobó la Asamblea Nacional y que debe traducirse en la liberación de centenares de presos políticos.

Rodríguez firmó el documento en el palacio presidencial de Miraflores, constató la AFP.

“Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, dijo Rodríguez tras promulgar la norma en el palacio presidencial de Miraflores.

Poco antes fue aprobada por unanimidad en el Parlamento.

“Ha sido un acto de grandeza”, calificó la mandataria interina. “Estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”, auguró.

El gobierno interino anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones. Según la oenegé Foro Penal, 448 opositores han quedado en libertad condicional desde entonces y todavía permanecen 644 tras las rejas en Venezuela.

Entre la esperanza y el desgaste, decenas de allegados de presos políticos siguieron con emoción el debate en sus celulares en las afueras de las cárceles, donde acampan desde hace casi dos meses en espera de su libertad.

“Feliz, feliz, con esperanza, pero siempre a la expectativa”, dijo Petra Vera a las afueras de unos calabozos policiales en la capital, donde su cuñado está preso. “Mientras no los veamos afuera no vamos a dejar de luchar”, aseguró.

Una mujer contenía el aliento con lágrimas en sus mejillas, otra rezaba entre susurros frente al Helicoide, un símbolo de la represión estatal que la presidenta interina ordenó cerrar.

“También se aprende de los dolores y de estos dolores estamos iniciando un proceso en el que debemos persistir”, dijo el jefe parlamentario Jorge Rodríguez, entre aplausos de la abrumadora mayoría oficialista y un puñado de opositores.

Varias de las diez mujeres familiares de presos políticos que desde el sábado 14 de febrero se mantienen en huelga de hambre fuera de un comando policial en Caracas han sufrido este domingo problemas de salud. (EFE)

