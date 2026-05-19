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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, interviene durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas, el 24 de marzo de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, interviene durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas, el 24 de marzo de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

Un grupo de 300 personas serán liberadas esta semana en Venezuela, entre ellas los tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas detenidos y condenados por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002, anunció este martes el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

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