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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez; y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. (Federico PARRA / Fabrice COFFRINI / AFP)
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez; y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. (Federico PARRA / Fabrice COFFRINI / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, señaló este martes como un “enemigo” de su país al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien dijo el lunes que su oficina no ha recibido una lista oficial de los presos políticos liberados ni ha tenido acceso sin restricciones a centros de detención pese a haberlo solicitado.

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