00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas, el 2 de julio de 2026. (Lucas AGUAYO / AFP)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas, el 2 de julio de 2026. (Lucas AGUAYO / AFP)
/ LUCAS AGUAYO
Por Agencia AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el lunes ante empresarios que la producción de petróleo “no se ha perturbado en lo absoluto” por el doble terremoto que golpeó al país el 24 de junio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.