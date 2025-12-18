Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

¿Qué países compran petróleo a Venezuela y cómo opera la "flota fantasma" con la que Maduro burla las sanciones de EE.UU.?
El bloqueo total al petróleo venezolano anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone en alerta a Caracas porque se trata de la mayor fuente de ingresos del régimen de Nicolás Maduro. Además, presiona a los países que, de forma directa o indirecta, han sostenido la salida del crudo de Venezuela pese a las sanciones que pesan sobre la nación caribeña. ¿Quiénes compran hoy ese petróleo y cuánto depende Venezuela de esos destinos? ¿Cómo hace Maduro para eludir las sanciones y seguir comerciando crudo en el mercado internacional?

