Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Cómo es el poderío militar de Venezuela en comparación con el de Estados Unidos?
Resumen de la noticia por IA
¿Cómo es el poderío militar de Venezuela en comparación con el de Estados Unidos?

¿Cómo es el poderío militar de Venezuela en comparación con el de Estados Unidos?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Nicolás Maduro advirtió el lunes, en plena tensión con Estados Unidos, que “Venezuela vive la mayor amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años” y que si su país fuera agredido “pasaríamos inmediatamente a la lucha armada”. Esos comentarios se dieron mientras la administración de Donald Trump completa un despliegue naval sin precedentes en la historia reciente en el mar Caribe, con siete embarcaciones de guerra, un submarino y aviones de vigilanca que han sido enviados para, según la Casa Blanca, luchar contra el narcotráfico.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC