Opinión…

Con esta ley Maduro busca instaurar definitivamente una dictadura

Oscar Pérez

Presidente de Unión Venezolana en el Perú





Tal como está concebido este proyecto de ley, fascistas somos todos los que nos oponemos a Nicolás Maduro y al régimen de gobierno que él encabeza. Es muy grave lo que se quiere aprobar porque el proyecto también contempla cárcel.

Además, financiar algún tipo de actividad que ellos consideren fascista será castigado. Por ejemplo, si un empresario ve pertinente financiar la realización de un acto por la democracia, podría considerado fascista por el régimen y le pueden imponer una multa impagable que lo llevaría a la quiebra.

Si los partidos políticos y organizaciones impulsan algún tipo de iniciativa contraria a lo que se esté haciendo desde el régimen de Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral podría terminar cancelando su registro. Estamos hablando de que en este momento, por ejemplo, si el partido Un Nuevo Tiempo y otros persisten en la idea de que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones, eso podría ser considerado fascista y en consecuencia el CNE les cancelaría la inscripción.

Definitivamente, lo que busca este proyecto, de una manera disfrazada, es terminar de someter a un pueblo que reclama de manera permanente el respeto a su soberana voluntad.

Este proyecto apunta a que después de unas elecciones no haya cuestionamientos a los resultados que ofrezca el CNE, que no haya protestas. Esto es paradójico porque lo que ahora está en debate es el fraude perpetrado desde el Consejo Nacional Electoral. Ellos buscan que las decisiones del ente electoral sean incuestionables, lo cual incluso va en contra de lo establecido en la Constitución, donde en primer lugar se garantiza que la gente tiene derecho a manifestarse pacíficamente, a expresarse libremente sin ser coaccionada.

Definitivamente, esta es la ley represiva más dura del régimen chavista. Es una ley que además obedece a la desesperación de Nicolás Maduro, que se sabe en este momento solo, sin apoyo popular. De hecho, desde el 28 de julio, cuando el CNE que él controla lo proclamó como ganador de los comicios, no ha hecho ningún tipo de manifestación pública para que las personas pudiesen respaldar su triunfo y poder celebrarlo. No ha salido de Miraflores, todas las actividades que ha hecho es con pocas personas en las inmediaciones del palacio. Obviamente, su desesperación lo lleva a tomar este tipo de decisión. Ya que no ha podido mantener el poder con los votos, busca mantenerse utilizando este tipo de herramientas legales, aprovechando el control que tiene de la Asamblea Nacional, que va a probar todas estas iniciativas que busquen que el oficialismo siga aferrado al poder.

Con esta campaña de odio, de resentimiento, de violencia, de persecución a la que están recurriendo buscan acabar por completo con la poca institucionalidad que se tiene en el país, con el fin de atornillar en el poder a Maduro y a quienes le acompañan.

Para la comunidad internacional debe quedar bien claro que Nicolás Maduro no está jugando a los carritos. Está jugando, junto a Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y con toda la plana fuerte del PSUV, a instaurar definitivamente una dictadura en nuestro país, en donde se desconoce por completo la decisión soberana del pueblo venezolano.

Hoy es 14 de agosto y aún sigue inhabilitada la página del CNE, nadie sabe cuál es la votación centro por centro, mesa por mesa, lo cual nunca había sucedido en la historia republicana de Venezuela, ni Hugo Chávez se atrevió a tanto. En este momento el régimen le está dando el zarpazo final a lo que quedaba de democracia en Venezuela con esta ley absolutamente oprobiosa y que busca someter, lo cual no va a lograr, a un pueblo que lo que quiere es recuperar la democracia plenamente y enrumbar al país hacia el progreso y el desarrollo.