Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

“Maduro debe entender que EE.UU. pasó de la narrativa a la acción y se declaró en guerra contra los cárteles”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que sus fuerzas atacaron y destruyeron un bote en el mar Caribe que procedía de Venezuela cargado de droga. Se trató de la primera acción de la poderosa flota naval desplegada por ese país, compuesta por siete buques de guerra y un submarino, y cuyo objetivo, a decir de Washington, es la lucha contra el narcotráfico. Pero en Caracas el régimen de Nicolás Maduro ha denunciado que en realidad se trata de una amenaza en su contra.

