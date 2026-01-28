Escuchar
(2 min)
La presidenta interina Delcy Rodríguez reacciona durante un acto en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, parte del complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas, el 28 de enero de 2026. (MARCELO GARCIA / Presidencia de Venezuela / AFP)

La presidenta interina Delcy Rodríguez reacciona durante un acto en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, parte del complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas, el 28 de enero de 2026. (MARCELO GARCIA / Presidencia de Venezuela / AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta interina Delcy Rodríguez reacciona durante un acto en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, parte del complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas, el 28 de enero de 2026. (MARCELO GARCIA / Presidencia de Venezuela / AFP)
La presidenta interina Delcy Rodríguez reacciona durante un acto en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, parte del complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas, el 28 de enero de 2026. (MARCELO GARCIA / Presidencia de Venezuela / AFP)
/ MARCELO GARCIA
Por Agencia AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles a los opositores que pretendan una “agresión” contra el país que “se queden en Washington”, semanas después del bombardeo estadounidense que depuso a Nicolás Maduro.

TE PUEDE INTERESAR

“Que se queden en Washington” quienes pretendan “agresión” contra Venezuela, dice Delcy Rodríguez
Venezuela

“Que se queden en Washington” quienes pretendan “agresión” contra Venezuela, dice Delcy Rodríguez

Militares y policías de Venezuela juran lealtad a presidenta encargada Delcy Rodríguez
Venezuela

Militares y policías de Venezuela juran lealtad a presidenta encargada Delcy Rodríguez

María Corina Machado dice que le llama la atención que Petro pida que Maduro sea juzgado en Venezuela
EEUU

María Corina Machado dice que le llama la atención que Petro pida que Maduro sea juzgado en Venezuela

María Corina Machado: “Nadie tiene fe” en la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez
EEUU

María Corina Machado: “Nadie tiene fe” en la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez