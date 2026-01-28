“Que se queden en Washington” quienes pretendan “agresión” contra Venezuela, dice Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles a los opositores que pretendan una “agresión” contra el país que “se queden en Washington”, semanas después del bombardeo estadounidense que depuso a Nicolás Maduro.

“ Los que pretenden perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República ”, indicó Rodríguez en una ceremonia en que la Fuerza Armada le juró lealtad y “subordinación absoluta”.

No hizo alusión directa a la premio Nobel de la Paz y líder de la oposición, María Corina Machado, aunque en el pasado la ha calificado de “extremista”.

Machado sostuvo el miércoles una reunión con Rubio más temprano. Trump la recibió en la Casa Blanca el 15 de enero, cuando le presentó la medalla del prestigioso galardón.

“Aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República, habrá ley y habrá justicia”, insistió Rodríguez.

“Estamos dispuestos al entendimiento, estamos dispuestos al diálogo, pero no estamos dispuestos a otra agresión que tenga que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo”, remató.

Militares juran “lealtad” y “subordinación”

Los militares de Venezuela juraron el miércoles “lealtad y subordinación” a Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.

La Fuerza Armada ha sido el sostén de la llamada Revolución Bolivariana. El “acto de lealtad, reconocimiento y juramento” contó con 3.200 efectivos, que desfilaron ante la primera mujer que preside el país.

Rodríguez asumió el mando tras la captura de Maduro el 3 de enero de madrugada en una operación que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones del país. Cerca de un centenar de personas fallecieron.

“¡Aquí nadie se rindió, aquí estuvimos en combate!”, expresó Rodríguez, que dio un vuelco a la histórica relación hostil con Estados Unidos con concesiones petroleras.

Cuenta por ahora con el apoyo del presidente Donald Trump, que la calificó de “formidable”, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, ya advirtió que puede sufrir la misma suerte que Maduro.

