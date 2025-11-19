Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
Qué implica la autorización de Trump a los planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Qué implica la autorización de Trump a los planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela

Qué implica la autorización de Trump a los planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente Donald Trump ha autorizado planes de la CIA para ejecutar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, una decisión que refuerza la presión militar que ejerce sobre el régimen de Nicolás Maduro desde agosto. Se trata de un elemento clave que se suma al masivo despliegue naval estadounidense en el Caribe, el más poderoso en décadas, que comprende el emplazamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado de la mayor potencia bélica del planeta.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC