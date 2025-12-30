Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

¿Qué se sabe del primer ataque de EE.UU. en Venezuela ejecutado por la CIA con drones? (y por qué Maduro guarda silencio)
Por primera vez Estados Unidos ejecutó un ataque directo dentro del territorio venezolano. La operación, atribuida a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dirigida contra un muelle en la costa de Venezuela, puede marcar un punto de quiebre en la presión militar que ejerce Donald Trump desde agosto para que Nicolás Maduro deje el poder. Aunque la Casa Blanca justificó la acción como parte de su lucha contra el narcotráfico, el carácter encubierto del operativo, el uso de drones y el silencio oficial en Caracas refuerzan la lectura política de la acción armada.

