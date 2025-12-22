Estados Unidos incauta el Centuries y persigue al Bella 1: cómo Trump endurece el bloqueo petrolero contra Venezuela

Escucha la noticia
Estados Unidos dio el fin de semana un salto cualitativo en su presión contra la industria petrolera venezolana al accionar contra dos buques tanqueros, el Centuries y el Bella 1, en aguas internacionales del Caribe frente a las costas de Venezuela. Las operaciones marcan un endurecimiento del control marítimo estadounidense y reavivan el debate sobre si Washington está aplicando un bloqueo petrolero de facto como herramienta de asfixia económica contra el régimen de Nicolás Maduro, sin recurrir, por ahora, a una intervención militar directa o una declaración de guerra.
