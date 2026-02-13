Venezuela reafirma propósito de “libertad e independencia” pese a “nuevas circunstancias”

Escuchar
El ministro de defensa, Vladimir Padrino López hablando durante un acto militar, en Caracas, Venezuela, el 17 de septiembre de 2025. (Foto de Prensa del Palacio de Miraflores / EFE)
/ Prensa del Palacio de Miraflores
Por Agencia EFE

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este viernes que persiste el propósito de trabajar en función de la “libertad e independencia” del país pese a las “nuevas circunstancias”, poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados aledaños.

