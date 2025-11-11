Venezuela realiza ejercicios militares masivos en medio de tensión con Estados Unidos

Venezuela inició el martes ejercicios militares masivos para proteger su espacio aéreo de una posible agresión extranjera en medio de las tensiones con Estados Unidos luego de que la administración de Donald Trump ordenara el despliegue de buques de guerra en aguas del Caribe.

Casi 200.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, milicias, policías y líderes comunitarios cercanos al gobierno del líder chavista Nicolás Maduro participan en los ejercicios que se extenderán hasta el miércoles en todo el país.

“ Seguiremos en nuestra determinación de prepararnos para defender nuestra patria en todos los ámbitos, cualquiera sea la amenaza, su intensidad, su proporción ”, dijo el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en declaraciones difundidas por la televisión estatal.

El jefe castrense destacó que el ejercicio “no va en desmedro” de las labores cotidianas para combatir “la amenaza del narcotráfico” y de grupos armados que “pretenden operar en la frontera” con Colombia. No detalló en qué consusten estos ejercicios.

Los ejercicios militares —incluida la incorporación en milicias de voluntarios civiles armados que asisten a las Fuerzas Armadas—, fueron ordenados por Maduro en septiembre ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe que, según Washington, tiene el objetivo de combatir a los cárteles de drogas latinoamericanos.

El lunes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció un nuevo ataque contra embarcaciones acusadas de transportar drogas que dejó seis personas muertas en dos barcos en el oriente del océano Pacífico.

La acción incrementó la cifra de ataques conocidos a 19 y el número de fallecidos al menos a 75 desde que el gobierno de Trump lanzó un esfuerzo contra el tráfico de drogas en aguas sudamericanas –incluyendo el océano Pacífico- que muchos ven como una táctica de presión sobre el gobernante venezolano.

Maduro ha dicho que el despliegue naval estadounidense representa una amenaza a la soberanía del país sudamericano.

