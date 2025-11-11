Venezuela realiza ejercicios militares masivos en medio de tensión con Estados Unidos

Escucha la noticia
Venezuela realiza ejercicios militares masivos en medio de tensión con Estados UnidosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Venezuela inició el martes ejercicios militares masivos para proteger su espacio aéreo de una posible agresión extranjera en medio de las tensiones con Estados Unidos luego de que la administración de Donald Trump ordenara el despliegue de buques de guerra en aguas del Caribe.
Casi 200.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, milicias, policías y líderes comunitarios cercanos al gobierno del líder chavista Nicolás Maduro participan en los ejercicios que se extenderán hasta el miércoles en todo el país.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: El USS Gerald R. Ford ya está en la región: ¿Qué significa desplegar el portaaviones más avanzado del mundo cerca de Venezuela?
“Seguiremos en nuestra determinación de prepararnos para defender nuestra patria en todos los ámbitos, cualquiera sea la amenaza, su intensidad, su proporción”, dijo el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en declaraciones difundidas por la televisión estatal.
El jefe castrense destacó que el ejercicio “no va en desmedro” de las labores cotidianas para combatir “la amenaza del narcotráfico” y de grupos armados que “pretenden operar en la frontera” con Colombia. No detalló en qué consusten estos ejercicios.
Los ejercicios militares —incluida la incorporación en milicias de voluntarios civiles armados que asisten a las Fuerzas Armadas—, fueron ordenados por Maduro en septiembre ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe que, según Washington, tiene el objetivo de combatir a los cárteles de drogas latinoamericanos.
El lunes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció un nuevo ataque contra embarcaciones acusadas de transportar drogas que dejó seis personas muertas en dos barcos en el oriente del océano Pacífico.
La acción incrementó la cifra de ataques conocidos a 19 y el número de fallecidos al menos a 75 desde que el gobierno de Trump lanzó un esfuerzo contra el tráfico de drogas en aguas sudamericanas –incluyendo el océano Pacífico- que muchos ven como una táctica de presión sobre el gobernante venezolano.
Maduro ha dicho que el despliegue naval estadounidense representa una amenaza a la soberanía del país sudamericano.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Argentina: Un tren de pasajeros descarrila en Buenos Aires y deja nueve heridos, ninguno grave
- México: Asesinan a dos mujeres policías de tránsito en estado de Jalisco
- ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa el efemérides del 11 de noviembre
- Presidente de Israel: actos de violencia cometidos por colonos son “estremecedores y graves”
- Investigadores implican a aliado de Zelensky en trama de corrupción por 100 millones de dólares en Ucrania
Contenido sugerido
Contenido GEC