Fotografía cedida por prensa del Palacio de Miraflores de Nicolás Maduro durante el XXV Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) este sábado, en Caracas (Venezuela). EFE/ Zurimac Campos / Prensa Palacio de Miraflores
Venezuela realiza operativos antidrogas e intercepta tres aeronaves
informó el miércoles que interceptó tres aeronaves utilizadas para el narcotráfico que “venían del norte” y del “Caribe”, y anunció la destrucción de dos campamentos en el marco de sus operativos antidrogas, que coinciden con el .

Dos de las aeronaves “venían del norte” y fueron interceptadas este mismo miércoles, dijo el presidente venezolano , sin revelar mayores detalles. La tercera fue detectada el lunes.

“En el uso de nuestra ley, nosotros tenemos una ley de intercepción (...) ¡pim, pum, pam! Dos aviones del narcotráfico. Para que respeten a Venezuela. Y así por el estilo, ¡pim, pum, pam todos los días! ¿Ejerciendo qué? ¿Cómo se llama eso? Ejercer la soberanía", dijo Maduro en un acto oficial.

La Fuerza Armada detalló en Instagram que la aeronave que entró desde islas del Caribe fue interceptada en el estado Apure (sureste), fronterizo con Colombia.

“Una aeronave Cessna 310 (Siglas XBRED), proveniente de las islas del Caribe, apagó su transponder y comunicaciones tras el despegue, ingresando de forma ilícita y furtiva por el sur de Venezuela”, dijo la Región Estratégica de Defensa Integral de los Andes de la Fuerza Armada.

Más temprano, el cuerpo castrense anunció la destrucción en el sur del país de dos campamentos de “Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol)”.

En los campamentos (Ejército de Liberación Nacional), dijo en Telegram Domingo Hernández Larez, jefe del Comando estratégico de la Fuerza Armada.

Indicó que entre lo incautado hay municiones, vehículos todo terreno, chalecos tácticos y combustible.

Fotografía de archivo cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
A principios de octubre, el ministro de Defensa, , anunció la destrucción de campamentos en los estados Bolívar (sur) y Zulia (oeste) de grupos “narcoterroristas” del ELN y de las FARC colombianos.

Estados Unidos desplegó desde agosto buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir cárteles de drogas que la justicia estadounidense asocia al presidente Maduro, que niega los señalamientos. Maduro asegura que la lucha antinarcóticos enmascara un plan para derrocarlo.

y que apenas una mínima fracción de la droga producida en Colombia es transportada a través de su territorio.

Venezuela ha mostrado múltiples operaciones antidrogas en medio de las en aguas internacionales.

Fuerzas estadounidenses han confirmado desde el 2 de septiembre con un saldo de al menos 57 muertos, según Washington.

