El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Ángel Colmenares
Venezuela rechaza “comentarios sesgados” del portavoz de Guterres sobre despliegue de EE.UU.
Venezuela rechaza “comentarios sesgados” del portavoz de Guterres sobre despliegue de EE.UU.

Venezuela rechaza "comentarios sesgados" del portavoz de Guterres sobre despliegue de EE.UU.

ha expresado su “categórico rechazo” a los que tachó de “comentarios sesgados” del portavoz del secretario general de la ONU, , sobre las tensiones entre Caracas y Washington a raíz del despliegue militar estadounidense en el Caribe, informó el representante permanente del país suramericano ante la ONU, Samuel Moncada.

El diplomático, en un vídeo reproducido este viernes por el canal estatal VTV, leyó una carta entregada a Guterres en la que el critica unas declaraciones del portavoz Stéphane Dujarric en las que “hizo un llamamiento a la distensión de la situación (...) tanto a los Estados Unidos de América como a la República Bolivariana de Venezuela”.

La carta señala la “profunda consternación” por lo que considera una “grave desfiguración de los hechos y una equiparación inmoral entre el agresor y la víctima”.

En ese sentido, asegura que no es Venezuela “la que lleva a cabo acciones hostiles, maniobras provocadoras e intimidatorias a pocos kilómetros del territorio de los Estados Unidos” ni la que “despliega un gran número de recursos y tropas militares, incluyendo un submarino con capacidad nuclear”, o el cerca de la nación norteamericana.

“No es la la que ha llevado a cabo casi 20 ataques aéreos contra pequeñas embarcaciones de pescadores (...) en los que más de 70 civiles han sido objeto de ejecuciones extrajudiciales”, expresa.

Así, el Gobierno venezolano pide a Guterres que tome “medidas inmediatas y públicas para aclarar la situación, identificando sin ambigüedades la fuente de la escalada y condenando el provocativo despliegue militar estadounidense”.

También le reclama que exhorte a la Administración del presidente Donald Trump a retirar “inmediatamente sus activos militares de la región” y .

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una imagen de archivo. EFE/FRANCK ROBICHON
El Pentágono anunció este jueves la sin explicar los objetivos de la estrategia contra el narcotráfico originado en Latinoamérica. Ello genera más tensión por la presión de la , sobre Venezuela y Colombia con ataques a lanchas supuestamente cargadas de drogas en el Caribe y en el Pacífico oriental.

Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han reforzado sus , desplegando buques de guerra y tropas para apoyar interdicciones marítimas.

El despliegue incluye el y varios buques de guerra, como parte del esfuerzo de la Fuerza de Tarea Conjunta y del Comando Sur, lo que representa un aumento significativo de la presencia militar estadounidense en la región.

El Kremlin expresó este viernes su confianza en que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen la , mientras que Cuba acusó al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de mentir a sus “aliados” del G7 para “justificar” una movilización militar que el Gobierno de Maduro considera como una “amenaza”.

El portaviones más grande del mundo se incorporó el martes 11 de noviembre al operativo de la marina de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica, un despliegue que Venezuela ve como una forma de presión para provocar la salida del líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)

