El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un acto de fin de año de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en Caracas. Foto: EFE/ Wendys Olivo/ Prensa Miraflores
Venezuela rechaza “peligroso” anuncio de EE.UU. de realizar venta masiva de armas a Taiwán
Venezuela rechaza “peligroso” anuncio de EE.UU. de realizar venta masiva de armas a Taiwán

El rechazó este lunes el que calificó como “peligroso” anuncio de Estados Unidos de realizar una , al considerarlo una “grave injerencia” en los asuntos internos de China.

“Esta acción unilateral constituye una grave injerencia en los asuntos internos de la República Popular China y una violación flagrante de los compromisos asumidos por Washington”, indicó la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram.

El señaló que esta acción atenta directamente contra la soberanía y la integridad territorial de China, socava la estabilidad estratégica y “representa una descarada amenaza que pone en riesgo la paz y la seguridad en la región Asia-Pacífico”.

PUEDES VER: Maduro dice que en EE.UU. fabrican una “realidad virtual” para robar recursos a Venezuela

“Venezuela reitera su inquebrantable adhesión al principio de ‘una sola China’, reconociendo que Taiwán es una parte inalienable del territorio chino”, añadió.

El Gobierno venezolano expresó su solidaridad y apoyo fraternal al pueblo y el Ejecutivo chino y dijo confiar en que lograrán sortear “este nuevo ataque orquestado desde Washington”.

“Más temprano que tarde, Taiwán se reunificará con la República Popular China, a pesar de las acciones irresponsables de terceros”, apuntó.

Las autoridades de Pekín consideran a y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la “reunificación” de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi Jinping tras su llegada al poder en 2012.

Combo de fotografías de archivo que muestran al presidente de Venezuela, Nicolas Maduro y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez/ Doug Mills/ ARCHIVO
Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, .

Esa postura ha provocado permanentes roces entre EE. UU. y China, cuyo Gobierno ha definido a la “cuestión taiwanesa” como la “línea roja” en las relaciones entre las dos potencias.

Este lunes, China lanzó unas , desplegando tropas, aviones, buques de guerra y sistemas de artillería de largo alcance, con el fin de “disuadir” a las “fuerzas externas” que busquen “interferir” en la cuestión taiwanesa, en referencia velada a Estados Unidos y Japón.

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes 21 de noviembre a los estudiantes de su país a conectarse con los movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que "paren la guerra", en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump a raíz del despliegue militar norteamericano en el mar Caribe. (EFE)

