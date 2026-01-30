Venezuela rechaza que EE.UU. imponga aranceles al país que suministre petróleo a Cuba

Escuchar
Fotografía del 23 de enero de 2026 de un barco tanquero cubano en la bahía de Matanzas, en Matanzas (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa

Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela rechazó este viernes que Estados Unidos imponga aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, y calificó esta nueva medida, firmada el jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, como “punitiva”.

